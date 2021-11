Des organisations françaises en soutien aux ONG palestiniennes déclarées « terroristes » par Israël

Six ONG palestiniennes ont été classées parmi les organisations « terroristes » par les autorités israéliennes : Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) et Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC). Une décision incompréhensible qui a soulevé, dès son annonce le 22 octobre, l’indignation de nombreuses organisations internationales.



Deux semaines après cette décision prise par le ministère israélien de la Défense, 26 organisations françaises ont décidé, ensemble, d’exprimer « leur pleine solidarité avec les six ONG palestiniennes ciblées, qui dénoncent les violations des droits humains en Palestine, et que le gouvernement israélien tente de réduire au silence ».



« Cette décision n’est pas un cas isolé d’atteinte à l’espace civique de la population palestinienne sous occupation israélienne, mais la dernière d’une série d’attaques contre les ONG palestiniennes de défense des droits humains, qui font l’objet d’accusations injustifiées, notamment d’appel à la haine, d’antisémitisme et de soutien au terrorisme ainsi que de menaces, d’intimidations, de restrictions de mouvements et d’arrestations, uniquement pour avoir fait leur travail », signifient-elles dans un communiqué commun lancé vendredi 5 novembre.



Les organisations, qui veulent du gouvernement français qu’il fournisse « une protection plus concrète aux défenseurs des droits humains en Palestine et en Israël, en particulier aux six ONG menacées » , appellent le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian à condamner « cette attaque sans précédent contre la société civile palestinienne, qui criminalise de fait les défenseurs des droits humains en Palestine » , mais aussi « à utiliser toutes (ses) ressources pour conduire le gouvernement israélien à annuler cette décision ».