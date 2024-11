Des milliers de personnes mobilisées à Paris contre Israël et le « gala de la honte »

« Non au gala de la honte ! Non au gala des génocidaires d'Israël is Forever ! »

« Et vive la lutte du peuple palestinien ! »

« une cérémonie d'apologie du génocide dans la bande de Gaza »

A la veille du match France - Israël au Stade de France, plusieurs milliers de personnes ont manifesté, mercredi 13 novembre à Paris, à l'appel d'associations, de syndicats et de partis politiques de gauche pour dénoncer la tenue dans la soirée du gala Israël is Forever, organisé en soutien aux actions du gouvernement de Benjamin Netanyahou et de l'armée israélienne.L'annonce de la venue du ministre des Finances et figure de l'extrême droite israélienne, Bezalel Smotrich, a particulièrement attisé la colère des soutiens à la cause palestinienne et des droits humains. Nombre d'être eux ont également manifesté dans d'autres villes de France pour non seulement dénoncer les atrocités à Gaza mais aussi la politique brutale menée par Israël depuis des décennies vis-à-vis du peuple palestinien.Le déplacement à Paris du ministre israélien a finalement été annulé, avait annoncé son porte-parole mardi 12 novembre, mais pas le gala, que les autorités françaises n'ont pas jugé bon d'interdire., scandaient, entre bien d'autres slogans, les manifestants de la gare Saint-Lazare jusqu'à la place de la République à Paris. L'impressionnante démonstration de solidarité envers les Palestiniens s'est déroulée sans heurts. Plusieurs élus de La France insoumise (LFI) étaient présents dans le cortège, à l'instar du député de Seine-Saint-Denis Thomas Portes, pour qui le gala est. Le bilan humain, largement sous-estimé par des observateurs, fait état à ce jour de plus de 43 000 morts.Lire aussi :