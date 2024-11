Une immense banderole « Free Palestine » déployée par les ultras du PSG, une solidarité honnie par le CRIF

« Free Palestine. La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde. »

Un immense tifo de solidarité avec la Palestine mais aussi avec le Liban a été déployé, mercredi 6 novembre, dans les tribunes du Parc des Princes avant le coup d’envoi du match de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid. Cette bâche qui recouvrait l'intégralité de la tribune Auteuil, a été déployée le Collectif Ultras Paris. A noter que la banderole a été suivie plus tard de deux autres : une autre sur la guerre à Gaza () et une sur le conflit au Congo ().Cette action de solidarité n’a évidemment pas été du goût du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) pour qui la banderole déployée est. L’organisation, qui n'a de cesse de soutenir Israël, y a vuet a mis en avant la présence d’un, ce qui n'est. Et d’exiger par la suite des sanctions contre les auteurs de la banderole.Le PSG risque une sanction par l’UEFA dont le règlement interdit le déploiement de banderoles politiques. Le club s’est fendu d’un communiqué pour assurer qu’il n'avait, a-t-il signifié.Lire aussi :