Voyage à Gaza, contre l'entreprise de déshumanisation des Palestiniens

« À Gaza, il faut arriver le soir au printemps, s’enfermer dans sa chambre et écouter les sons qui entrent par les fenêtres ouvertes… Nous sommes en 2018. J’ai 25 ans et je suis un voyageur étranger. Je rencontre de jeunes palestiniens de mon âge. »

Voyage à Gaza

« d’un désir politique et militant »

« cette dimension est à l’évidence présente, et même très présente ».

« Bordure protectrice »

« Ce film, que j’avais tourné et monté au présent, est devenu par la force de l’Histoire un film au passé. Aujourd’hui, "Voyage à Gaza" montre à quoi y ressemblait la vie avant le 7 octobre. Je crois même pouvoir affirmer qu’avec cet événement, ce que le film montre et donne à entendre possède d’autant plus de force »

« Je ne m’en félicite évidemment pas, mais je le constate. Il est bon en tout cas qu’à un moment où Gaza est si présent dans l’actualité, un film puisse montrer ce qu’était la Grande marche du retour, comment on vivait là-bas avant... »

C’est le pitch du documentaire, réalisé par Piero Usberti. Le cinéaste franco-italien nous emmène dans ce qu’était l’enclave palestinienne avant le 7-Octobre. Il lui aura fallu six ans pour achever son long métrage, et ce… le 29 septembre 2023, explique-t-on en préambule du film. Après le 7-Octobre et l’offensive militaire qui s’en est suivie à Gaza, la question de savoir s’il ne fallait pas revoir la copie s’est naturellement posée. Après mûres réflexions, Piero Usberti s’est convaincu qu’il ne fallait rien changer au film malgré le contexte du moment. Un parti pris pertinent, pour que l’histoire se souvienne aussi à quoi pouvait ressembler la vie à Gaza avant. Un territoire où, depuis bien longtemps, ses habitants donnent au monde des leçons de résilience malgré le siège imposé depuis 2007 par Israël, avec l’appui de son voisin égyptien, et rythmé par des opérations militaires sanglantes menées par l'armée de l'occupation.Bien que le film ne soit pas d'abord nédes mots de Piero Usberti,Impossible d'en faire abstraction. En 2018, on était encore loin des terribles images qui nous parvienne chaque jour de ce petit bout de Palestine depuis plus d’un an et qui laissera à coup sûr des traces irrémédiables sur la population, mais Gaza était déjà une prison à ciel ouvert, encore hantée par l'opération, affirme le réalisateur.