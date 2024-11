Palestine : accusé d'avoir simulé une agression antisémite, un élu de Romainville démissionne

« On me tape »

« On ne te tape pas, il n'y a personne qui te tape »,

Accusé d’avoir simulé une violente agression lors d’une conférence autour de la question palestinienne, à la lumière de la tragédie à Gaza , un conseiller municipal de Romainville, en Seine-Saint-Denis, a démissionné de son mandat, a-t-on appris lundi 4 novembre. Kévin Cohen a été filmé le 6 octobre à Pantin en train de faire semblant d’être frappé par des militants pro-palestiniens.Militant de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), l’élu était présent avec d’autres camarades à la conférence pour perturber l’événement organisé par le collectif Urgence Palestine et Paroles d'honneur., a-t-il hurlé au milieu des militants vers lesquels il a délibérément glissé.a notamment répondu une personne avant l’évacuation du perturbateur et de ses amis.La vidéo (plus bas) a très rapidement fait le buzz et le militant a été reconnu par des habitants et des élus de Romainville, mettant dans l’embarras la majorité municipale à laquelle Kevin Cohen appartenait jusqu’à fin octobre.