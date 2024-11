Gaza, Liban : les pays arabes et musulmans tiennent Israël pour responsable de l’échec des négociations de cessez-le-feu

L'OCI et la Ligue arabe ont exhorté la communauté internationale « à entreprendre des démarches pratiques immédiates pour mettre fin à la catastrophe humanitaire causée par l’agression, en contraignant notamment Israël à se retirer complètement de la bande de Gaza et à ouvrir tous les points de passage (afin de lever) toutes les restrictions et obstacles qui se dressent devant un accès humanitaire sûr, rapide et inconditionnel à (Gaza), en application de ses obligations en tant que puissance occupante » .



En ce sens, ils ont exigé « le retrait immédiat des forces d’occupation israéliennes du terminal de Rafah et du Corridor de Salaheddine » qui sépare l'Egypte de Gaza, et « le retour de l’Autorité nationale palestinienne pour gérer le terminal de Rafah » .



Ils ont aussi demandé à la même communauté internationale « à pleinement mettre en œuvre l’avis consultatif de la Cour internationale de justice, en date du 19 juillet 2024, visant à mettre fin à l’occupation israélienne » dans les territoires palestiniens, y compris en Cisjordanie où « les actes terroristes commis par les colons israéliens contre les citoyens palestiniens et leurs biens s’intensifient de manière organisée avec le soutien et l’armement du gouvernement d’occupation israélien » .



Mettant en garde contre la politique du « deux poids, deux mesures » dans l’application du droit international, « qui risque de compromettre gravement la crédibilité des États qui immunisent Israël » , les deux instances souhaitent des sanctions contre Israël, évoquant notamment l'interdiction de toute exportation d'armes et la suspension de la participation d’Israël à l’Assemblée générale de l'ONU et à tous ses organismes. Elles ont aussi réaffirmé leur volonté de voir naître un État palestinien. avec Jerusalem-Est pour capitale, aujourd'hui largement compromis par des mesures israéliennes « qui sapent la solution à deux États et anéantissent toutes les chances de parvenir à une paix juste et globale dans la région » .