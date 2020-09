Sur le vif La Ligue arabe refuse condamner la normalisation des relations entre Israël et les Emirats Rédigé par Benjamin Andria | Jeudi 10 Septembre 2020 à 11:57









« Cette réunion doit rendre publique une décision rejetant cette démarche. Sinon, nous paraîtrons lui donner notre bénédiction, y concourir ou essayer de la dissimuler », avait signifié le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, au cours de la réunion.



« Les discussions sur ce point ont été intenses. Elles ont été exhaustives et ont pris du temps, mais elles n'ont finalement pas abouti à un accord sur le projet de communiqué proposé par la partie palestinienne » , a fait savoir Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, lors d'une conférence de presse.



L’accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats est appelé à être officiellement signé mi-septembre à Washington.



Lire aussi :

Une fatwa interdit l’accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem aux Emiratis

La Ligue arabe a refusé, mercredi 9 septembre, de condamner l'accord de normalisation signé en août entre Israël et les Emirats arabes unis sous la houlette des Etats-Unis. Les Etats membres de cette organisation ne sont pas parvenus à un consensus en ce sens, déboutant ainsi les Palestiniens de leur demande.avait signifié le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, au cours de la réunion., a fait savoir Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, lors d'une conférence de presse.L’accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats est appelé à être officiellement signé mi-septembre à Washington.Lire aussi :