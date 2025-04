Après la rupture de la trêve par Israël, la détresse est totale à Gaza

La deuxième grande pénurie est celle de la nourriture. Depuis le 2 mars, l’occupation a fermé tous les passages qui relient Gaza à l’extérieur. Plus rien ne passe. Les produits alimentaires sont presque introuvables sur le marché et leurs prix sont très très élevés. La population ne mange qu’un seul repas par jour, un repas très modeste qui se compose souvent de riz, de pâtes ou de boîtes de conserve. On est obligé de se contenter de cela parce que c’est la seule chose qu’on trouve encore sur le marché où il n’y a plus ni fruits, ni légumes, ni poulet, ni viande, ni poisson... plus rien du tout.



Il y a aussi pénurie de médicaments et de matériel médical en plus de la dévastation et la destruction des hôpitaux. Dans la bande de Gaza, 30 hôpitaux sont complètement hors service. Dans le nord de la bande de Gaza, seuls quelques cliniques et centres médicaux fonctionnent encore mais il n’y a pas assez de médecins dans ces cliniques. On trouve quelques médecins bénévoles mais c’est insuffisant pour le nombre considérable de malades et de blessés qui ont besoin de soins.



Les médicaments sont très rares et souvent périmés. Il n’y a plus de laboratoires ni de pharmacies. Des milliers de malades et de blessés doivent attendre pour se faire soigner.



Quatrième crise, celle du gaz. Depuis le début de l’agression, le gaz n’est entré, dans la bande de Gaza qu’en très petite quantité pendant la trêve, mais plus rien depuis le 2 mars. La population de Gaza est de nouveau obligée de cuisiner au bois mais le bois est devenu rare et très cher. Un kilo de bois coûte 6 euros. Pour faire à manger pour une famille, on a besoin de 4 kilos de bois alors imaginez, 24 euros, juste pour un petit repas de pâtes ou de riz. On n’ose plus préparer le thé et le café sur le feu de bois à cause de la pénurie. C’est une situation horrible pour les habitants.



Enfin, il y a pénurie d’électricité. La seule centrale électrique, qui ne fonctionnait plus qu’à 30 %, a été totalement détruite le 13 octobre 2023. Depuis, l’électricité vient soit des générateurs qui fonctionnent au carburant ou au fioul, soit des panneaux solaires. Ces derniers mois, c’était l’hiver et il faisait froid à Gaza. Il n’y pas eu beaucoup de soleil, pas assez pour que les panneaux solaires fonctionnent bien.



Mais le plus grave avec la pénurie d’électricité est que l’usine de désalinisation, qui permet aux citoyens d’avoir de l’eau potable ne peut plus fonctionner sans électricité.