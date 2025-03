Gaza : la famille et l’école, sources de protection pour des enfants profondément traumatisés

Les enfants sont profondément traumatisés. Ils sont sous le choc de ce qu’ils ont vu et vécu. Ils souffrent au quotidien. Quelques chiffres en témoignent. Environ 17 600 enfants palestiniens de moins de 14 ans ont été assassinés depuis octobre 2023. Dans ce triste lot, on compte 250 nouveau-nés et 900 enfants de moins d’un an.Près de 36 000 enfants sont orphelins d'un ou de leurs deux parents. Chez nous, il n’y a pas de centre d’accueil prévu pour les orphelins. La famille joue un rôle primordial dans la société palestinienne. Les orphelins sont accueillis chez une tante, un oncle, les grands-parents, des proches. Il y a la petite famille et la grande famille, c’est un aspect très important à souligner. La solidarité familiale est très forte chez nous. Cette source de protection familiale a sauvé les enfants qui avaient tout perdu.Actuellement, 40 000 enfants souffrent de malnutrition. L’hiver est très froid. Les maisons n’ont plus de fenêtres, plus de porte. Il n’y a aucun moyen de chauffage. Pour les personnes déplacées vivant dans les tentes, la situation est pire encore. 14 enfants sont morts de froid entre janvier et mars 2025.Aussi, 12 000 enfants malades auraient besoin de soins urgents à l’étranger. Malheureusement, beaucoup d’enfants sont déjà morts à cause de la faillite de système de santé. Depuis le 7 octobre 2023, les enfants - comme toute la population palestinienne de Gaza - vivent dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur. Les enfants font partie de la catégorie la plus durement touchée.Pendant les 17 mois d’agression, la souffrance a été quotidienne. La période a été particulièrement difficile. Il y a eu les déplacements forcés et la situation humanitaire qu’ils ont vécue dans les centres d'accueil ou sous des tentes déchirées et abîmées, dans le froid et la pluie. Les enfants ont été traumatisés, réveillés la nuit par les bruits des drones et des bombardements. Certains souffrent encore aujourd’hui de graves troubles psychologiques.Autre aspect dramatique, les enfants ont vu beaucoup de leurs parents, d’autres membres de leur famille ainsi que leurs amis assassinés sous leurs yeux. Ils ont aussi vécu l’arrivée des chars et des blindés et assisté à la destruction complète leurs maisons, de leurs quartiers, de leurs écoles, des stades et des centres de loisirs. Les enfants ont vécu des choses dramatiques, avant le cessez-le-feu.