A l'Institut du monde arabe, lumière sur le patrimoine palestinien de Gaza sauvé des destructions par l'exil

« Plus que jamais aujourd’hui, en particulier depuis le 7 octobre et les destructions ultérieures, Gaza mérite que l’on raconte son Histoire,

Parce que les pièces archéologiques qui sont présentées dans cette exposition inédite ont été sauvées de la destruction par l’exil. Parce que la guerre qui fait rage abîme, parfois efface des pans entiers de l’identité de cette terre jadis florissante et véritable carrefour des civilisations entre l’Asie, l’Arabie, l’Afrique et la Méditerranée. »

L'initiative, qui court jusqu'au au 2 novembre 2025, est d'autant plus importante que la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza depuis octobre 2023 a provoqué, au-delà du terrible bilan humain, d'incommensurables destructions sur le patrimoine palestinien.Selon l'Unesco, et sur la base d'images satellitaires, des dommages d'ampleur sans précédent ont été observés sur 69 sites culturels gazaouis : 10 sites religieux dont la grande mosquée Al-Omari et l’église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre, 43 bâtiments d’intérêt historique et/ou artistique, sept sites archéologiques, six monuments, deux dépôts de biens culturels mobiliers et un musée.Un espace de l'exposition est dédié à la cartographie des bombardements, menée par différents groupes de recherches et accompagnée par un recensement des dernières découvertes archéologiques à Gaza, et par des photographies inédites de la ville du début du XXe siècle issues de la collection de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.fait valoir Jack Lang, président de l'IMA.Lire aussi :