En Egypte, ce qu'il faut retenir des mots d'Emmanuel Macron sur Gaza

La visite d'Etat d'Emmanuel Macron en Egypte cette semaine a principalement été consacrée à la crise à Gaza dont le territoire continue d'être pilonné quotidiennement par l'armée israélienne depuis qu'elle a rompu la trêve . Il s'est notamment rendu avec le dirigeant Abdel Fattah al-Sissi à Al-Arich, à 50 kilomètres de l'enclave palestinienne, où sont stockées des milliers de tonnes de produits de première nécessité et de matériel médical qui ne passent pas de l'autre côté de la frontière.Le président français a de nouveau plaidé, au cours de sa visite entamée dimanche 6 avril, pour un cessez-le-feu immédiat et a appelé Israël à lever le blocus sur l'aide humanitaire face à une situation qu'il a jugépour les Palestiniens. Il a aussi fait valoir, lundi 7 avril, son soutien au plan de reconstruction de Gaza endossé par la Ligue arabe en mars dernier, qui prévoit un retour progressif de l'Autorité palestinienne et exclut le Hamas de la gouvernance. Un plan que rejette Israël, qui lui préfère le plan américain visant à expulser les Palestiniens de Gaza. , a affirmé Emmanuel Macron.Il a souligné avoirA Al-Arich, Emmanuel Macron a condamné l'assassinat des 15 secouristes palestiniens, en plein exercice de leurs fonctions. , a-t-il indiqué après sa rencontre avec le Croissant-Rouge.a-t-il déclaré.Pour l'heure,, a dénoncé, mardi 8 avril, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.