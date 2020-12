France-Egypte : Macron refuse de conditionner la coopération avec Al-Sissi au respect des droits humains

« J'ai eu l'occasion d'évoquer, comme on le fait entre amis en confiance et toute franchise, la question des droits de l'Homme »

« je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense, comme en matière économique, à ces désaccords »

« plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant plutôt qu'une politique de boycott qui viendrait à réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale ». « Ce serait inefficace sur le sujet des droits de l'homme et contre-productif dans la lutte contre le terrorisme »

« Alors qu'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent s'est abattue sur le monde et que certaines puissances tentent de déstabiliser les équilibres régionaux, je crois pouvoir dire que notre partenariat stratégique avec nos amis égyptiens est plus que jamais essentiel »,

« la relation exceptionnelle et amicale »

« campagne de haine »

Alors que l’Egypte est régulièrement accusée de multiples violations les droits humains depuis l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi en 2014, Emmanuel Macron a choisi de lui dérouler le tapis rouge pour sa visite d’Etat de trois jours entamée dimanche 6 décembre à Paris., a déclaré le président français lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien lundi 7 décembre. Néanmoins,, a-t-il précisé.Pour lui, il est, a-t-il ajouté.a encore appuyé Emmanuel Macron, saluantentre la France et l'Egypte. Il a, par ailleurs, remercié son homologue de son soutien après unevisant la France des suites de ses déclarations défendant le droit à la liberté d'expression et à la caricature.