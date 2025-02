From Ground Zero : la guerre à Gaza sous le regard de ses talents artistiques

From Ground Zero

« La chance est devenue notre seul moyen de rester vivants, de sortir des décombres, des maisons bombardées, des ruines de la ville »

La bande de Gaza a ses talents artistiques que rien ne doit arrêter de créer, même la guerre. C’est sur cette grande idée que s’est bâti le projet du réalisateur palestinien Rashid Masharawi ayant donné naissance à. Lui-même originaire de Gaza, le cinéaste a fait appel, depuis la France, à des artistes coincés dans l’enclave pour raconter, chacun à leur manière et avec les maigres moyens dont ils disposent, leur réalité. Une mission d'autant plus importante que la parole des Gazaouis est difficilement audible, particulièrement dans le monde occidental, et qu’il est nécessaire d’avoir des traces de ce qui est vécu pour que la mémoire soit conservée et que l’histoire de l’occupation de la Palestine ne puisse être réécrite sans prendre en compte celle des Palestiniens et particulièrement ceux de Gaza, font savoir les initiateurs du projet.Les difficultés étaient déjà quotidiennes pour les Gazaouis en raison d’un blocus qui avait transformé, ces dernières années, leur territoire en une prison à ciel ouvert ; elles se sont aggravées après le 7-Octobre, jusqu’à faire de Gaza un cimetière à ciel ouvert selon les ONG. Plus de 47 000 personnes sont mortes selon les autorités locales, un chiffre très probablement sous-estimé selon des experts.Le travail engagé par Rashid Masharawi donne à voir une remarquable œuvre cinématographique qui compile 22 courts métrages de trois minutes en moyenne chacune, avec des formats empruntant à différents genres (documentaire, docu-fiction, animation...).dévoile sous nos yeux des images poignantes, bouleversantes, d’une enclave dévastée par l’armée israélienne et d'habitants qui luttent pour leur survie., confie un des participants au projet, le réalisateur Ahmed Hassouna. Dans son court métrage, ce dernier présente ses excuses auprès du cinéma, ses priorités ayant changé avec la guerre : survivre à l’enfer et aider sa famille.