Un médecin pour la paix, le parcours singulier d'un Gazaoui qui refuse de voir la haine triompher

Un médecin pour la paix retrace le parcours singulier d'Izzeldin Abuelaish, le premier médecin palestinien de Gaza à travailler dans un hôpital israélien, et qui voit sa vie bouleverser après le bombardement de sa maison en janvier 2009. L'attaque israélienne, dans le cadre de l'opération « Plomb durci » , a coûté la vie de trois de ses trois filles et d'une nièce. La diffusion, en direct depuis le plateau d'une télévision israélienne, de l'appel du père éploré à un ami journaliste avait alors fait le tour de la planète... Malgré cette tragédie, il fait son possible pour ne pas voir sa douleur se muer en haine, convaincu que « l'avenir des Palestiniens et des Israéliens est profondément lié » .



« Ils nous imaginaient pétris de haine. Mais la haine est destructrice. C'est une maladie contagieuse, un virus » , confie le médecin, auteur du livre Je ne haïrai point qui a inspiré la cinéaste Tal Barda. Elle dresse le portrait d'un homme qui a la main sur le cœur, pétri de valeurs humanistes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'homme, surnommé le Nelson Mandela du Moyen-Orient, a été pressenti à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix.