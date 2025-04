Songe, un road-movie poétique à travers la Palestine occupée

« le voyage de Sami avec son oncle et sa cousine, à la recherche d'un pigeon disparu, est bien plus qu’une simple quête. C’est une exploration des liens humains, des lieux et des souvenirs. C’est aussi une tentative de préserver les rêves, malgré la dureté de la réalité et l’absurdité du quotidien »

« une découverte de la beauté qui réside en chaque être humain et dans chaque endroit, une manière d’inventer l’espoir et de forger des protections intérieures contre les désillusions constantes, issues de l’inconnu et de l’irrationnel. »

Songe

« Parce que le cinéma est une langue capable de préserver nos rêves, notre identité et notre mémoire, il est crucial, en tant que Palestiniens, de réinventer notre patrie sur le plan cinématographique. Cela passe par des récits audacieux et novateurs qui nous représentent et participent à la construction de notre histoire. »

Pour Rashid Masharawi,. Le périple de Sami devientRashid Masharawi, invité d'honneur de la 20e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) est une grande figure du cinéma palestinien. Originaire de Gaza, il est dernièrement à l'initiative de l'œuvre collective From Ground Zero, qui raconte l'enclave palestinienne de l'après 7-Octobre à travers 22 courts-métrages.dessine, avec poésie, un portrait à la fois réaliste et complexe de la société palestinienne, avec des histoires faites de blessures et que la fiction, genre choisi ici par le cinéaste, fait bien de relever pour sensibiliser autrement le monde.