Chiisme et soufisme : des similitudes doctrinales à la source d'oppositions (3/4)

nûr muḥammadî

walî

« allié de Dieu »

« Réalité muhammadienne »

haqîqa muhammadiyya

walî

« celui qui aime (Ali) m’aime, celui qui m’aime aime Dieu, celui qui aime Dieu ne connaît pas le châtiment ».

« il est la Face divine montrée à l’Homme et la face que l’Homme montre à Dieu »

qalb

La notion de « lumière muḥammadienne » ) comme première entité créée avant même la création du monde, passant de prophète en prophète jusqu’à se manifester ultimement dans le Muhammad historique, idée formulée par le soufi Sahl Tustari (m. 896), trouve aussi un précédent (sinon une source) dans la doctrine chiite d’une Lumière divine prééternelle, constitutive du prophète Muḥammad et de l’imam Ali, passée de prophète en prophète jusqu’à se scinder en deux après leur aïeul commun, Abd al-Muttalib, et se réunir à nouveau dans les fils d’Ali et Fatima.Selon une tradition imamite, de même que Muhammad était déjà prophète quand Adam était encore entre l’eau et l’argile, Ali était déjàou imam, quand Adam était encore entre l’eau et l’argile. La préexistence des quatorze impeccables (Muhammad, Fatima et les douze imâms) sous forme d’esprits ou de corps subtils lumineux est une doctrine fondamentale du chiisme qui confère à ses saints une double existence, sensible et suprasensible, historique et métaphysique. Ainsi la notion soufie de), comme entité métaphysique médiatrice entre les plans divin et humain, correspond dans le chiisme au Plérôme des quatorze impeccables.L’amour de Dieu est une préoccupation constante du soufisme depuis ses temps les plus anciens – que l’on pense à la mystique Rabi’a al-Adawiyya (m. 801). Plus tard, l’amour du cheikh ou du compagnon initiatique (comme Shams al-Tabrisi pour Jalal al-Din al-Rumi au 13e siècle) devient un vecteur de perfectionnement et un support de l’amour de Dieu. Dans le chiisme, plus encore, l’amour de l’imam, le, ami et aimé de Dieu par excellence, est le moyen ou la médiation nécessaire de l’amour de Dieu, ce pourquoi il constitue l’essentiel de la foi. Selon un hadith du Prophète,S’il n’y a pas d’amour de Dieu sans amour de l’imam, c’est que l’Essence de Dieu est elle-même foncièrement inconnaissable, inappréhendable.L’essence divine est un secret caché, mais l’imam est la manifestation humaine de ses attributs ; selon l’expression d’Henry Corbin,. À une théologie apophatique, celle d’un Dieu caché, répond donc une prophétologie et une imamologie théophaniques, celles de prophètes et d’imams conçus comme des lieux de manifestation de Dieu. Depuis l’occultation, l’amour de l’imam nécessite sa contemplation dans le cœur (), le cœur comme organe de l’amour et de la connaissance spirituelle – autre notion partagée avec la mystique soufie.