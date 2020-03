Le parcours hors du commun de Louis Massignon, le Â« catholique musulman Â», racontÃ© par ManÃ¶el PÃ©nicaud

Surnommé le « catholique musulman » par Pie XI, Louis Massignon est un grand témoin et acteur du xxe siècle. Professeur au Collège de France, islamologue, historien, linguiste, sociologue, militaire, aventurier, écrivain, homme engagé... sa vie offre une amplitude exceptionnelle et en fait l'un des plus fascinants savants français du siècle dernier. Cet islamologue catholique a joué un rôle majeur en faveur d'une meilleure reconnaissance de l'islam, dans le monde académique comme dans la société civile.



Il a ainsi dédié sa vie de chercheur et de croyant à la compréhension de cette religion autre, déjà mal perçue à l'époque. Il est aussi et avant tout un grand mystique dont la spiritualité est fondée sur la notion d'hospitalité : « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer mais devenir son hôte. »



Enrichie de nombreux documents visuels inédits, cette biographie redonne toute la modernité et l'importance qu'il mérite à cet extraordinaire « passeur interreligieux ».