Adieu saint père François, le sens de la fraternité universelle chevillé au cœur

Avec le souverain pontife, il s'agissait de faire face aux défis communs. L'attachement au sens spirituel de l'existence, le combat contre les injustices du système mondial dominant déshumanisant et les dérives des extrémistes de tous bords, nous ont réuni.Le chef de l'Église catholique constatait que de plus en plus de gens souffrent. De ce fait, il se voulait le pape des pauvres et des opprimés. Pour cela aussi, il était un allié de ceux qui, comme nous, défendent le respect de la dignité humaine.Le pape François mettait en garde contre les dangers de la xénophobie et de l'intolérance, et laissait clairement entendre que les notions de, de prosélytisme, ainsi que les bavardages et médisances sur autrui sont à bannir du vocabulaire des croyants. A juste titre, le pape invitait à ne pas juger autrui, mais à dialoguer.Durant son pontificat, il a visité plusieurs pays musulmans et était touché par la ferveur de l'accueil. Pour la première fois dans l'histoire du Vatican, il a autorisé la cérémonie de béatification des 19 prêtres martyrs de l'Algérie, célébrée en décembre 2018 dans le sanctuaire de Santa Cruz, à Oran, la première du genre dans le monde arabo-musulman en reconnaissance aux sacrifices consentis dans les dures épreuves communes. Il a élevé récemment au rang de cardinal l'archevêque d'Alger, terre de Saint Augustin et de l'émir Abdelkader. Son engagement pour la paix et la justice dans le monde, pour la préservation des vies humaines innocentes, notamment à Gaza, sont les signes forts que l'Histoire retiendra. Nos pensées fraternelles vont à nos sœurs et frères catholiques en cette épreuve. Adieu saint père François.*****, philosophe et islamologue, est cofondateur du Groupe d'amitié islamo-chrétien (GAIC) et du Forum mondial islamo-catholique, lauréat du prix Unesco du dialogue des cultures. Il est l'auteur du podcast « Cultures et islam, les trésors du savoir », une « invitation à explorer l'histoire, la philosophie et la spiritualité, avec un regard particulier sur l'islam et le soufisme. Disponible sur Spotify.