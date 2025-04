Après la disparition du pape François, l'hommage d'Al-Azhar à un « frère en humanité »

« son frère en humanité, Sa Sainteté le Pape François (...) après une vie consacrée au service de l'humanité, à la défense des opprimés et au soutien du dialogue interreligieux et interculturel »

« un symbole exceptionnel de l'humanitarisme, qui n'a ménagé aucun effort pour défendre la cause de la dignité humaine »

« un développement remarquable »

« Ce document fondamental, qui n'aurait pu voir le jour sans une intention sincère et une persévérance face aux difficultés, a ouvert la voie à un dialogue plus approfondi et à des initiatives communes qui se sont considérablement développées ces dernières années et ont renforcé les relations entre musulmans et chrétiens »

« l'engagement indéfectible du pape François à établir des ponts avec Al-Azhar et le monde musulman au sens large, à travers ses visites dans divers pays musulmans et arabes, et à travers ses prises de position courageuses et justes, notamment en dénonçant l'agression contre Gaza et en luttant contre le fléau de l’islamophobie ».

Ahmad Al-Tayyeb, grand imam d'Al-Azhar, pleure la disparition de Pour le leader de la plus prestigieuse institution sunnite, le pape François était. Les relations entre Al-Azhar et le Vatican ont connu sous son pontificat. Notant sa participation « historique » à une conférence internationale d'Al-Azhar en 2017, les relations se sont nettement approfondies avec la cosignature du Document historique sur la fraternité humaine lors de son voyage aux Emirats arabes unis en 2019 , indique Ahmed Al-Tayyeb. Le grand imam, qui offre ses condoléances à l'ensemble de la famille catholique, a également rappelé