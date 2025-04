Mort du pape François : l'émotion des musulmans de France, des hommages appuyés rendus

« Inlassablement, il a plaidé le secours aux plus vulnérables, la défense de la dignité et de la justice, la préservation de la Création et de notre maison mère. Il a su porter haut une voix de sagesse et d’espérance dans un monde secoué par les divisions, les violences et les replis identitaires. Son œuvre en faveur du rapprochement entre les peuples, les religions et les cultures, restera comme l’un des héritages majeurs de son action pastorale »

« la mémoire d’un homme de foi qui n’a cessé de tendre la main aux musulmans ». « Le décès du pape est une perte immense et douloureuse, mais sa quête inlassable d’un monde plus juste et fraternel continuera d’inspirer les générations à venir, toutes confessions confondues »

« témoigner leur amitié à leurs frères et sœurs catholiques en ce moment de peine, et à renouveler, dans la fidélité de nos valeurs spirituelles et humaines communes, leur engagement pour un futur de paix ».

« ses condoléances les plus sincères à l’Église catholique, à l’ensemble des fidèles ainsi qu’au monde chrétien »

« une figure spirituelle majeure qui a encouragé la rencontre entre les religions et en particulier entre l'islam et le christianisme ».

« Son engagement en faveur de la fraternité entre les peuples et ses appels incessants pour la paix dans le monde et la préservation des vies humaines innocentes, notamment à Gaza, doivent continuer de résonner et de nous inspirer. Nos pensées les plus fraternelles accompagnent nos sœurs et frères catholiques en cette douloureuse épreuve. »