Coup de cœur - Révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et/ou musulmane, par Jamal Ouazzani

« La révolution de l'amour, c'est le renversement d'un ordre trop longtemps établi par le patriarcat »

« ce ne sont pas les religions qui empoisonnent la société de leur opium, mais bien les patriarches qui ont fait des religions des instruments de pouvoir. L'instrumentalisation des textes sains à des fins politiques à souiller les paroles d'amour provenant du divin »

« la fin du patriarcat pourrait occasionner l'ère où l'amour sera cultivé par toustes »

« participer à la riposte féministe », « clamer haut et fort qu'il n'existe de féminisme que celui qui nous inclut toustes, radicalement. Inclure en prenant en compte nos merveilleuses différences pas en les effaçant. Pour envisager plutôt que dévisager. Pour donner un visage à l'altérité qui ne me menace pas dans mon identité ».

« mettre fin aux "non-dits" et aux "on-dit" »

« aux interrogations autour de l'existence d'une sapience arabe et/ou musulmane sur l'amour »

« Dans le monde arabe et musulman, dire l'amour a toujours été une gageure. Non parce que l'amour a déserté les pays où l'islam prévaut, ni parce que l'amour est un sentiment propre à l'Occident... plutôt parce qu'il y a d'innombrables façons d'exprimer l'amour »

« La langue arabe, riche de son histoire et de sa diversité, est une caisse de résonance pour l'amour sous toutes ses formes. (…) Réapprendre à aimer en arabe, c'est donc non seulement un acte de résistance linguistique, mais aussi une manière de récupérer une tradition d'amour, de tendresse et d'adoration qui a été trop longtemps éclipsé par des préjugés injustes. Aimons-nous en arabe. »

« pour briser les chaînes de l'oppression et de la stigmatisation. Il ne s'agit plus du monde qui nous change, mais de nous qui changeons le monde »

« suppose que nous partions d'un monde où l'amour doit être capable de se régénérer ».

« L'amour et notre destinée et, s'il le faut, nous nous aimerons dans le chaos. »

Amour - Révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et/ou musulmane

Le livre de Jamal Ouazzani est aussi un appel à renverser l’ordre patriarcal qui régit encore bien des sociétés, y compris en Europe., assure celui qui dit croire dur comme fer que. Et d’indiquer par la suite queJamal Ouazzani, qui n'hésite pas à convoquer le Coran pour appuyer ses convictions profondes sur de multiples sujets comme l'imamat féminin , entend ainsiOser parler d'amour en arabe, et pas seulement d'une manière dite conventionnelle, un autre cheval de bataille du créateur de Jins, qui veutautour des questions liées au désir et à la sexualité, si taboues au sein des communautés arabo-musulmanes. Son ouvrage constitue de fait une contribution, indique-t-il.La révolution de l'amour, Jamal Ouazzani la présente comme un impératif. Aussi, elleest une bouffée d’oxygène qu’il convient de mettre entre les mains du plus grand nombre tant bien de messages sont importants à faire valoir pour espérer rendre le monde plus beau, plus juste, plus fraternel.