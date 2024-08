Psycho Amen : « Je ne supporte pas que mon mari me fasse des remarques sur ma tenue vestimentaire » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Vendredi 23 Août 2024 à 08:00





Je vous envoie un message car j’ai vraiment besoin d’aide, je souffre à l’intérieur de moi.



Je suis mariée avec un musulman depuis six ans. Il m’a faite venir d’Algérie. J’étais voilée et il a accepté que j’enlève le voile afin de pouvoir travailler en France à condition que je m’habille décemment. J’ai accepté. Nous avons eu une fille.



Lorsqu’elle avait 3 ans, nous avons commencé à nous disputer parce que je voulais aller à la piscine avec le maillot de bain qu’il refusait et que je voulais sortir habillée comme je voulais (pas décemment). Ainsi, depuis deux ans, nous n’avons pas eu de sexualité, vivant ensemble pour notre fille.



Il y a un an, j’ai voulu avoir un autre enfant. Je lui en ai parlé et il a refusé, disant qu’il ne veut pas avoir d’autre enfant avec moi tant que je ne l’écoute pas. J’étais triste alors je lui ai promis de m’habiller comme il le souhaite. Je suis maintenant enceinte de six semaines mais je ne parviens pas à accepter le fait que ce soit lui qui décide, même si je concède qu’il a accepté beaucoup de choses pour moi.



Pourquoi ne puis-je pas accepter de m’habiller décemment ? Lorsque j’étais enfant, mes parents m’obligeaient à me vêtir correctement et je l’ai vécu comme un traumatisme. Je veux guérir de cela, je ne veux pas le perdre, cet homme est parfait pour moi mais je ne parviens pas à supporter qu’il me fasse des remarques à propos de ma tenue vestimentaire.



Aidez-moi s’il vous plaît, je suis en souffrance.



Abdelnour Zahrali, psychanalyste



Si je vous lis bien, vous n’avez pas d’autre difficulté dans votre couple que celle d’un désaccord à propos de votre tenue vestimentaire. Et sur ce point, en ce qui vous concerne, vous utilisez les mots de traumatisme et de guérison. Il semblerait donc, d’après votre lettre, que ce ne soit pas une question de goût, de choix, mais votre réaction qui vous dépasse, face aux remarques de votre mari. Est-ce parce que ceux qui avaient en charge votre éducation vous ont imposé trop durement leurs règles vestimentaires ? Avez-vous vécu par exemple cette contrainte comme une privation de liberté, une non-reconnaissance de votre personne, un manque de compréhension, ou même d’amour ?



Si c’est le cas, les remarques de votre mari auraient surtout pour effet de vous remettre dans cette même situation qui vous aurait été insupportable, ce qui est bien compréhensible. Là, le fait qu’il puisse se montrer intransigeant, intraitable sur cette question, raviverait chez vous une véritable souffrance, ce dont vous témoignez.



Maintenant, je trouve que vous êtes bien seule dans ce différend qui aura été suffisamment grave pour vous priver, vous et votre mari, de vos relations intimes et du projet de fonder une famille plus élargie. Il serait souhaitable que votre mari puisse le comprendre, de sorte à ce que vous puissiez vous mettre d’accord, dans le cadre d’une négociation, et non de la contrainte brute. Jusqu’ici, vous n’avez eu que deux alternatives : soit vous obéissez et la vie de couple suit son cours, soit vous n’obéissez pas et la vie de couple s’arrête. Il me semble que l’on peut espérer mieux, pour vous, et pour votre mari aussi !



Avez-vous pu exprimer à votre mari la souffrance dont vous témoignez ici ? Et en particulier le fait que c’est de devoir subir des remarques et que l’on décide pour vous qui vous fait ressentir cela et réagir ainsi ? Sinon, ne serait-il pas envisageable d’aller parler de cela, ensemble, à un thérapeute qui reçoit les couples ? Jusqu’ici, votre mari semble s’être tenu à son interprétation de la « loi », mais celles-ci exige-t-elle que vous vous sentiez si mal au sein de votre propre foyer ?



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

