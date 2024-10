Sur le vif Nantes : un homme poignardé par sa fille, accusé de l'avoir empêchée de « porter le voile » Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 18 Octobre 2024 à 01:05









Pour le procureur de la République, l'accusée était « engoncée dans sa logique d’embrigadement », qui « justifie la mort de son propre père au nom de sa propre religion » . Outre la prison ferme, elle a écopé de 26 mois de prison avec sursis probatoire, avec obligation de soins et de travail. Une jeune femme récemment convertie à l’islam a été condamnée, mercredi 16 octobre, par le tribunal correctionnel de Nantes à dix mois de prison ferme pour avoir poignardé son père à Rezé, en Loire-Atlantique.Les faits se sont déroulés le 12 octobre dernier. Selon ses dires rapportés par Le Parisien , le père l’empêchait deLors de son procès, l'accusée âgée de 23 ans, sans antécédent judiciaire, a raconté avoir étépar sa famille qui n’accepte pas qu’elle. Indiquant qu'elle dort à la rue, elle s'est dite convaincue que ses parents ne l'aiment pas, ce que ses derniers réfutent.Avant de commettre son forfait avec un couteau, elle était revenue chez ses parents pour chercher des affaires. Elle a reconnu, sans exprimer de remords, avoir étéson père s’il ne la laissait pas quitter la maison. Le conflit familial aurait donc pu finir encore plus mal., a-t-elle clamé.Pour le procureur de la République, l'accusée étaitqui. Outre la prison ferme, elle a écopé de 26 mois de prison avec sursis probatoire, avec obligation de soins et de travail.







