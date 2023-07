Lâ€™HÃ©gire : quel mouvement pour la conscience musulmane ?

hijra

« l’humanité entière est dans le même bateau qui est à la dérive et qui menace de couler. Il est totalement insensé de s‘entretuer dans de telles circonstances. C’est malheureusement ce que certains ont fait, mais les gens dotés de raison doivent malgré tout garder leur calme et concentrer leurs efforts pour sauver le bateau ».

« L’oxygène est aux arbres ce que l’humanisme est aux Hommes. Même si les arbres sont de différentes espèces, ils permettent la vie par l’oxygène qu’ils dégagent. Les hommes et les femmes sont à l’image de ces arbres. Différents par leurs racines et leur couleur, les hommes et les femmes (dotés de raison) doivent permettre la cohésion humaine. L’humanisme est une nécessité vitale au même titre que l’oxygène que l’on respire. »

Notre responsabilité est de nous relever en tant que témoins de Dieu dans la quête de la justice. L'appel de Dieu est de se soulever contre toutes les injustices. L'injustice n'est pas la prérogative des autres ou de la civilisation occidentale. Chacun d'entre nous peut être à la fois oppresseur et opprimé, dominant ou dominé. L'idée de se soulever en tant que témoin de Dieu peut se faire contre soi-même. Si le monde est injuste, il faut trouver des relais, des partenaires qui partagent les mêmes constats car il y a deux conceptions du monde qui s'affrontent actuellement. Elles sont liées à la vision que l'on peut avoir de l'Homme.Dans la première, l'Homme est considéré comme une marchandise, il n'est qu'un simple animal au service de l'économie (travailleur, consommateur, spectateur individualiste). Dans la seconde, c'est l'idée que les êtres humains sont sacrés, qu'ils sont liés les uns aux autres par l'humanité qu'ils partagent, évoluant comme la vie évolue, dans un voyage, unevers la transcendance.Nous sommes invités à choisir le camp de l'humanisme car, selon les mots d'Ahmed Rahmani,