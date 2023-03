« le mois sacré des musulmans »

Le mois du Ramadan est devenu un marronnier de la presse française. Avec la multiplication des articles dans la presse mainstream, il n’est pas rare de voir des erreurs factuelles être relayées. La plus répandue consiste à dire que le Ramadan estLe calendrier hégirien, basé sur une année lunaire, compte douze mois et quatre sont considérés comme sacrés : Muharram (1er), Rajab (7e), Dhul-Qidah (11e) et Dhul-Hijjah (12e).Cette erreur est-elle le seul fait de journalistes peu précautionneux sur ce point ? Certainement, mais c’est aussi, disons-le, une erreur courante de nombreux musulmans eux-mêmes qui, d'une part, ne sont que peu au fait des mois sacrés du calendrier hégirien et qui, d'autre part, ont sacralisé le Ramadan du fait que le jeûne durant cette période est une obligation constitutive du quatrième pilier de l’islam après l’attestation de foi (shahada), la prière, l’aumône (zakat) et avant le grand pèlerinage (hajj).Dire que le mois du Ramadan n’est pas sacré n’enlève rien à son immense importance ; il est une période bénie pour les musulmans au cours duquel non seulement le Coran a été révélé, mais aussi le mérite des bonnes actions est décuplé, plus encore pendant la dernière décade du mois. Sacré Ramadan !Lire aussi :