« Juifs d’Orient » explore les potentialités créatrices des mémoires juives en terres d’islam

A l’instar d’une fin de film dont l’issue est connue de tous, l’exposition amène le visiteur aux temps de séparations physiques et des exils précipités par la colonisation en Algérie et les prises de contrôles par la France du Maroc et de la Tunisie. Les cadres de référence, les langues et les cultures des juifs, laissent peu à peu leur place aux cultures européennes et aux modes de pensée notamment hérités des Lumières.Mais avant de narrer les ruptures et cassures, jarres, mosaïques, tenues de mariages,(coffrets servant à protéger la Torah), sont autant d’objets exposés témoignant du foisonnement de la vie juive du Maroc jusqu’en Iran jusqu’au 20e siècle. Ces vies juives sont rendues visibles à l’œil contemporain par les nombreuses photographies, objets rituels, capsules vidéos, musiques ou encore poteries. Tous ces objets matériels et immatériels retracent la vie d’hommes et de femmes, de leurs traditions mais aussi de leur quotidienneté dans les espaces citadins, ruraux ou insulaires de cet « Orient ».Les dernières salles de l’exposition dont la scénographie est, elle aussi, plus sombre, à l’image des drames évoqués, reviennent de façon attendue sur la montée des nationalismes juifs et arabes. Photographies et capsule-vidéo de Karim Miské en guise de récits historiques illustrent aux visiteurs les épisodes des exils de certaines communautés juives vers la Palestine britannique puis la partition de ce territoire sous mandat britannique après 1947 qui débouche sur la Nakba palestinienne. On aurait tort de penser que l’exil de la quasi-majorité des communautés juives signe la fin du récit. En effet, artistes, militants et chercheurs mettent en perspective les mémoires de ces juifs arabes, arabophones, berbères. La trajectoire personnelle et artistique de Neta Elkayem, chanteuse israélo-marocaine au cœur de la filmographie de Kamal Hachkar, sont autant de matériaux permettant d’interroger les héritages culturels et linguistiques des juifs berbères marocains. L’apprentissage et la réappropriation de la langue arabe en Israël par cette artiste viennent interroger le visiteur sur ce qu’il reste de cette période, rompant avec la vision d’un temps linéaire avec un début et une fin nette et définie. Plus proche d’un public francophone, les planches de Joann Sfar et de son du chat du rabbin et de sa fille Zlabiya évoquent avec une pointe de nostalgie d’autres récits, d’autres mémoires, algérienne et française.