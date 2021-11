Coup de projecteur sur l’histoire plurimillénaire des juifs dans le monde arabe

« Juifs d’Orient »

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie

« des premiers liens tissés entre les tribus juives d’Arabie et le Prophète Muhammad à l’émergence des principales figures de la pensée juive durant les califats médiévaux à Bagdad, à Fès, au Caire et à Cordoue, de l’essor des centres urbains juifs au Maghreb et dans l’empire ottoman aux prémices de l’exil définitif des juifs du monde arabe »

Dans le prolongement des expositions « Hajj, le pèlerinage à la Mecque » en 2014 et « Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire » en 2017, l’IMA présente du 24 novembre 2021 au 13 mars 2022 l’exposition, qui entend porter un regard inédit sur l’histoire plurimillénaire des communautés juives dans le monde arabe. Elle a été inaugurée lundi 22 novembre en présence du chef de l'Etat Emmanuel Macron.A travers un parcours chronologique et thématique, l’exposition, conçue par l’historien Benjamin Stora , auteur dernièrement de(Albin Michel) avec Sébastien Vassant, invite les visiteurs à découvrir les multiples facettes de la cohabitation entre juifs et musulmans,