Les arts de l’islam à l’honneur en France : les fruits d'une union entre la politique et la culture

« La médiation culturelle a fait l’objet d’un soin particulier, avec des outils pédagogiques nombreux, une scénographie qui ménage des espaces de discussions et de rencontres qui sont adaptés à des publics scolaires »

« La laïcité, en aucun cas, ne signifie nier l’existence des religions et encore moins à aller vers une faible connaissance de celles-ci. Trop souvent, nos problèmes viennent d’une méconnaissance, y compris d’ailleurs de la part des fanatiques sur leur propre religion »

« accompagner les professeurs dans l’appropriation des œuvres présentées et les aider à construire des séquences pédagogiques pluridisciplinaires, associant notamment éducation artistique et culturelle et éducation morale et civique »

« peut être un élément de fierté pour nos compatriotes originaires à un degré ou à un autre de ces régions du monde (musulman). Je pense en particulier aux jeunes dont l’attachement à la France peut sortir renforcer de cette reconnaissance, de ce sentiment que la culture de leurs ancêtres est non seulement une belle et grande culture mais qu’elle a aussi partie liée avec l’histoire de France »

Les expositions, dont le commissariat général a été assuré par la directrice du département des Arts de l'islam du Louvre Yannick Lintz , mettent en valeur entre 10 et 12 œuvres par ville seulement. Mais, comme le dit l'adage, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, si tant est que les visiteurs parviennent à prendre le temps d'admirer et de capter la force qui se dégage des pièces, pour certaines inédites et jamais exposées au public jusque-là.Celles-ci sont insérées dans un espace scénographié conçu pour immerger les visiteurs dans une ambiance apaisante, capable de leur offrir une échappée dans les pays d'origine des œuvres mais aussi de générer des échanges dans un état d'esprit constructif. En ce sens, une programmation culturelle riche et variée, avec des conférences, des débats, des spectacles vivants et des ateliers, est associée à l'exposition dans chaque site.L'accès aux expositions est gratuit pour tous. L'opération est ainsi destinée à un très large public, et aux jeunes générations en particulier. A cet égard, le ministère de l'Education nationale a travaillé de concert avec le ministère de la Culture pour mettre sur pied un dispositif à visée pédagogique., indique Jean-Michel Blanquer, pour qui l'initiative peut concourir à une meilleure connaissance des faits religieux, sous l'angle culturel, à l'école., précise-t-il.Un plan national de formation, décliné dans chacune des académies d'accueil des expositions, a été mis sur pied pour, selon le Louvre et la RMN-GP,. Pour Roselyne Bachelot, cette initiative. Les expositions, loin des discours caricaturaux sur l'islam, offrent un chemin d'apaisement et de réconciliation pour la société à travers la culture.