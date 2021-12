Primaire LR : Valérie Pécresse désignée pour la présidentielle, Éric Ciotti renforcé

« une équipe de France prête à gouverner »

« l'immense responsabilité d'amener notre famille politique vers la victoire »

« La droite républicaine est de retour »

A l'issue du second tour de la primaire des Républicains (LR), Valérie Pécresse a été choisie, samedi 4 décembre, pour être la candidate de la droite à l'élection présidentielle.Quelque 140 000 militants du parti ont été appelés à voter et ont élu à la majorité la présidente de la région Île-de-France pour tenter de briguer l'Elysée en 2022. Elle a obtenu 61 % des suffrages, contre 39 % pour Éric Ciotti, a annoncé le patron de LR Christian Jacob, qui a salué la formation d'le pays.Grâce aux soutiens de ses ex-adversaires à la primaire, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, Valérie Pécresse faisait figure de grande favorite face au député des Alpes-Maritimes, arrivé en tête des votes au premier tour de la primaire. Celui dont les idées sont très proches de celles portées par le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour , qui porte une ligne radicale depuis des années au sein de LR sur les sujets liés à l'identité, l'immigration ou encore la sécurité, a apporté son soutien à son ex-rivale mais sort bel et bien renforcé de cette primaire à laquelle ses chances de faire partie des finalistes semblaient minces au départ. Lui qui entend peser dans la campagne des LR incarne une dynamique de droitisation plus marquée des militants du parti que Valérie Pécresse espère récupérer à son profit pour les prochains mois qui la sépare des élections.La présidente d'Île-de-France a désormais, a signifié Éric Ciotti à l'issue de l'annonce des résultats., a lancé, pour sa part, Valérie Pécresse. Mais elle va notamment devoir faire face à Emmanuel Macron qui compte aussi de nombreux soutiens à droite.