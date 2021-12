Sur le vif Primaire LR : deux candidats de la droite à la présidentielle sur cinq qualifiés Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 2 Décembre 2021 à 15:05









Si l’élimination du médecin Philippe Juvin (3,13 %) n’est pas une surprise, la désillusion est cruelle pour le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand. L’homme, qui voulait au départ faire cavalier seul avant de rejoindre la primaire, a obtenu 22,26 %, derrière l’ancien commissaire européen Michel Barnier (23,93%).



Près de 140 000 électeurs, militants du parti LR, ont été appelés à voter. Ils sont de nouveau sollicités pour départager Eric Ciotti et Valérie Pécresse vendredi 3 décembre. Le nom du vainqueur sera donné samedi 4 décembre. Xavier Bertrand a d'ores et déjà indiqué son soutien à Valérie Pécresse.



