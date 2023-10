IsraÃ«l/Palestine : les imams appelÃ©s Ã  se limiter Ã  des priÃ¨res pour la paix dans leurs prÃªches du vendredi

« redoubler de vigilance »

« dans un contexte international et national extrêmement sensible »

« pour toutes les victimes d’où qu’elles soient »

« pour qu’Israéliens et Palestiniens puissent vite retrouver les voies de la paix et de la sécurité et construire ensemble, dans le dialogue, un avenir meilleur pour les générations futures »

« Tout développement autour du conflit israélo-palestinien et toute tentative de mettre en exergue les responsabilités des uns et des autres, outre qu’ils n’ont pas leur place dans un moment solennel de prière, risquent d’être source d’incompréhension et de polémiques »

« en tant que forces vives de la Nation et dans le cadre de la mission qui est la leur, sauront trouver des paroles d'apaisement »

« où les forces du chaos et de la division sont à l'œuvre »

A la veille de la grande prière du vendredi, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé, jeudi 12 octobre, les imams et les mosquées de France àdans leurs prêches,Le CFCM invite les cadres religieux à ne pas consacrer leurs prêches à ce sujet d'actualité mais uniquement à prieret, estime le CFCM dont le président Mohammed Moussaoui s'est joint à l'appel à l'apaisement en France lancé par la Conférence des responsables de culte en France (CRCF). L'instance déclare faire pleinement confiance aux imams quidans une périodeLire aussi :