Gaza : plus de 500 universitaires dénoncent la répression des étudiants pro-palestiniens en France

« Stop à la répression des étudiant-e-s dans nos universités ! »

« le recours aux forces de l’ordre et l’intensification de la violence face aux étudiants mobilisés en faveur d'un cessez-le-feu et du respect du droit international à Gaza ».

« Nous exprimons notre vive inquiétude face à la présence croissante des forces de police dans l’enceinte des universités, en violation de la tradition de franchise universitaire visant à préserver la liberté et l’autonomie de la pensée. Les universités doivent rester des espaces où la liberté académique et la liberté d’expression peuvent pleinement se déployer »

« qui visent avant tout à freiner l’engagement d’une jeunesse informée et indignée »

« Nous exprimons en outre notre indignation face aux violences verbales, physiques et sexuelles constatées au cours des évacuations d’occupants, notamment à Sciences Po Toulouse, Sciences Po Lyon, Sciences Po Paris et à l'université Paris 1 - Panthéon Sorbonne »

« Quelles que soient nos divergences d'opinion et d'analyse, nous sommes uni-e-s pour condamner le climat délétère qui règne actuellement dans les espaces publics, notamment universitaires »,

« ne pas s’associer à la répression à laquelle appelle le gouvernement, en refusant aux forces de l’ordre l’accès aux institutions d’enseignement supérieur et en rappelant à leurs agents de sécurité les règles élémentaires devant encadrer leur intervention »

« à engager un véritable dialogue avec les étudiants et, de manière générale, à favoriser les interventions tant scientifiques que publiques sur les sujets qui préoccupent la communauté universitaire dans son ensemble ainsi que les citoyens ».

Alors que la mobilisation en faveur de la cause palestinienne et se poursuit et s’étend dans plusieurs facultés françaises, des centaines d’enseignants, chercheurs et autres personnels des universités ont condamné, jeudi 9 mai,, lit-on dans un appel signé par plus de 550 personnes et relayé par l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine (AURDIP).Les signataires dénoncent les interpellations d'étudiants, ajoutent-ils.déclarent-ils, appelant les autorités universitaires à. Ils appellent aussi ces dernièresLire aussi :