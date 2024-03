Chrétiens et musulmans ensemble pour un cessez-le-feu à Gaza et une paix durable au Moyen-Orient

Durant ce temps de prière et de jeûne, nous appelons les croyants et toutes les personnes de bonne volonté à soutenir l’humanité partagée qui est si chère à notre foi, et en particulier à redoubler d’effort afin de parvenir à la fin immédiate et définitive des violences de tout genre à Gaza qui permette aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans de vivre pleinement le bienfait sacré du Carême, de Ramadan et des festivités religieuses de l'Aïd al-Fitr, de Pâques et de Pessah.



JRS et COREIS formulent l’espoir que cesse la souffrance d’innocents qui perdure, et que puisse s’ouvrir la possibilité d’un espace de dialogue et de sécurité réciproque. A cet effet, nous exhortons tous les acteurs politiques, gouvernements et autres, à soutenir activement un cessez-le-feu et l’ouverture de tels espaces pour ceux qui sont en mesure aujourd’hui d’imaginer un avenir non-violent.



Nous appelons également à apporter tout le soutien possible aux personnes courageuses et saintes qui font l’expérience de la violence dans leur vie mais qui sont encore capables de penser à un tel avenir pour chacune et chacun dans la région. Ce sont eux les acteurs qui devraient être écoutés et renforcés dans cette situation.