RÃ©sistons aux forces du mal qui cherchent Ã  dÃ©tourner les religions pour propager la haine

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

« Soyez les disciples d’Aaron, poursuivez la paix. »

« Le monde repose sur trois piliers : la justice, la vérité et la paix »

« Répands la paix, le bonheur, la bénédiction et la miséricorde »

« Qu’ils sont gracieux sur les montagnes les pieds du Messager qui annonce la paix, du messager de bonne nouvelle qui annonce la délivrance et qui dit à Sion : ton Dieu est Roi. »

« Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.

Nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous ferons retour.

Seigneur, Tu es la paix, source de la paix, la paix vient de toi, c’est uniquement par Toi et avec Toi que nous pourrons trouver la paix, et à Toi revient la paix, Tu es l’origine de tout bien, en abondance ! Que Ton nom soit élevé !

Seigneur de la Majesté et de la générosité ! »

La tradition prophétique nous indique que l’effusion du sang sacré est plus grave que la destruction de la Kaaba et pire que l’extinction de la vie sur Terre, selon un hadith rapporté par Al-Tabarani et Al-Thirmidi.Nous refusons toute lecture eschatologique qui cherche à justifier les crimes ou à attiser la haine envers les communautés juives, musulmanes ou autres. Résistons aux forces du mal qui cherchent à détourner les religions et les croyances pour propager la haine.Un texte sans pointillé tel qu’il était transmis quand il est couché est froid et sans vie. C’est son interprétation qui l’anime et lui donne tout le sens. Si on ne sait pas lui donner une vie saine, cela pourrait causer énormément de désastres. Donner la vie à un texte doit se faire d’une manière intelligente. Ce qui est intéressant dans l’interprétation et la lecture du texte est le caractère de celui qui lit et véhicule le sens profond du texte. C’est une tache délicate qui exige beaucoup d’humilité et d’humanité envers toute personne humaine. Des textes magnifiques dans la Bible nous ordonnent d’aimer son prochain. Nous les citons comme suit :(Lévitique 19 : 18)(Traité des pères)(Traité des pères)(Prière de la amidah, trois fois par jour et à voix basse)(Livre d’Isaïe 52 : 7)Nous ne cesserons jamais de rappeler que nos religions, de même que le droit humanitaire international, décrètent l’inviolabilité de la vie humaine. Autrement dit, la vie, la dignité et les biens de chaque humain sont sacrés et inviolables. Que chacun prenne ses responsabilités et œuvre pour la paix et l’entente. Assez de haine et de guerre qui engendrent des souffrances insupportables ! Que notre Seigneur apaise les cœurs et installe la paix juste et durable !Nos prières et nos pensées pour toutes les victimes ainsi que les blessés !Salam ! Shalom ! Que la paix soit avec toutes et tous !Amine. Amen*****est rabbin de la synagogue du centre Ohel Yaacov, à Marseille.est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault.Lire aussi :