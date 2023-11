Une grande priÃ¨re nocturne unit des mosquÃ©es du RhÃ´ne pour les victimes palestiniennes

qiyam

« L’émotion était palpable sur les visages des fidèles, et les larmes furent difficiles à retenir par certains priants lors des invocations du qonout (supplications) et de nawazil (tragédies) »

« En ces temps incertains, il est bon de s'armer de patience. (...) La justice et la vérité finiront par triompher ».

« Nos prières montent vers Dieu pour que les otages soient libérés au plus tôt, pour que cesse de couler le sang des innocents et pour que s’établisse enfin une paix durable »

« (leur) détermination à cultiver le dialogue confiant et le respect mutuel qui caractérisent depuis toujours (leurs) relations interreligieuses ».

Israël se déchaîne sur la bande de Gaza depuis l'attaque d'ampleur inédite menée le 7 octobre par le Hamas qui a provoqué dans son sillage plus de 1 400 morts. En date du jeudi 2 novembre, plus de 9 000 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne des suites des bombardements israéliens selon les autorités locales. Le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR), avec le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), a organisé, dans la soirée du mardi 31 octobre, une prière pour la paix et une veillée en mémoire des victimes palestiniennes à la Grande Mosquée de Lyon.Un millier de musulmans ont assisté à ces prières nocturnes pour lesquelles dix imams se sont relayés pour diriger cette veillée de prières () et d’invocations () durant près de deux heures, nous informe Azzedine Gaci, porte-parole du CMR., rapporte aussi le recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne, qui a appelé les musulmans à multiplier individuellement et collectivement ces actions.Plus tôt dans la journée du 31 octobre, les responsables religieux lyonnais dont le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane ont signé un appel interreligieux à la paix. , ont-ils clamé d'une même voix, redisant ensembleLire aussi :Et aussi :