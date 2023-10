IsraÃ«l/Palestine : ce quâ€™il faut retenir du voyage dâ€™Emmanuel Macron au Proche-Orient

« Nous sommes liés à Israël par le deuil. Trente de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. Neuf autres sont encore portés disparus ou retenus en otage. À Tel-Aviv, auprès de leurs familles, j'ai exprimé la solidarité de la Nation. »

« ne bénéficierait qu’au Hamas »

« aussi lutter contre le Hamas »

« un groupe terroriste (qui) ne porte pas la cause palestinienne »

« doit être combattu avec force », « la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison »

« une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens »

« la sécurité d'Israël ne peut être durable ».

« La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçaient ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est évidement sécuritaire et implacable face au groupe terroriste, mais aussi politique en acceptant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un Etat en paix et en sécurité aux côtés d'Israël »

« condoléances au peuple palestinien »

« grande détresse »

« toutes les victimes de la spirale de violence engendrée par l’attaque terroriste du Hamas »

« Rien ne saurait justifier les souffrances »

« Accès à l'électricité en particulier pour les hôpitaux, accès à l'eau et à l'aide alimentaire : nous sommes mobilisés pour répondre aux besoins urgents des Palestiniens »

« cessez-le-feu total »

« responsabilité d’Israël et ceux qui ont encouragé le pays à poursuivre ses actes d’agression »

« tuent des civils innocents d’une manière barbare ». « Nous vous exhortons, président Macron, à faire cesser cette agression »

« coalition internationale pour la paix »

« coalition régionale et internationale »

Après le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le Premier ministre britannique Rishi Sunak, Emmanuel Macron s’est rendu, mardi 24 octobre, à Tel Aviv pour témoigner du soutien de la France aux dirigeants israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog. Une visite au cours de laquelle le chef de l’Etat a choisi de ne pas appeler à un cessez-le-feu à Gaza – quiselon la Maison Blanche – et ce malgré les multiples exhortations lancées par les ONG et les agences de l’ONU ces derniers jours face à la catastrophe humanitaire. Selon les autorités locales, plus de 5 700 Palestiniens sont morts des suites des bombardements aériens israéliens dont plus d’un tiers d’enfants depuis le 7 octobre, date de l'attaque d'ampleur inédite menée par le Hamas contre Israël. Emmanuel Macron, qui veut éviter tout embrasement du conflit dans la région, a en revanche surpris en proposant de mobiliser la coalition internationale qui a vu le jour pour lutter contre l'organisation Etat islamique puisse. Mais si le mouvement islamiste. Il a appelé àsans laquelle, a-t-il encore affirmé, avant de réitérer cette même position de l’autre côté du mur de séparation.Après Tel Aviv et Jérusalem, c’est en effet à Ramallah qu’Emmanuel Macron s’est rendu pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas auprès de qui il a présenté sesqui vit uneainsi qu’à. Pas un mot n'a été prononcé sur les violences engendrées par l’étouffante politique menée par Israël à Gaza et dans les Territoires occupés palestiniens ces dernières semaines et années.des civils de Gaza, a-t-il déclaré. Mais là encore sans dénoncer frontalement les raids israéliens qui ne cessent de faire grossir le bilan des morts civils., a-t-il déclaré le lendemain.Mahmoud Abbas, qui a fortement perdu en crédibilité ces dernières années auprès des Palestiniens en raison notamment de sa coopération sécuritaire avec Israël, a plaidé une nouvelle fois pour unsur la bande de Gaza, dénonçant lasur l'enclave palestinienne, où les bombardements, a-t-il déclaré, appelant à la mise en place d’une. Il répond ainsi à sa manière à la proposition française de mettre sur pied unepour lutter contre le Hamas, et qui a d’ailleurs été rapidement tempérée par l’Elysée.