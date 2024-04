L’esclavage sexuel : discutons-en maintenant !

Néanmoins, même sans une instruction poussée sur l’islam et l’esclavage, nous savons incontestablement que la réduction d’une femme au statut d’esclave sexuel contredit l’esprit du Coran. Nous savons que le Coran ne prône pas les sévices sexuels ; et c’est sans doute la raison du malaise, du déni la plupart du temps, lorsque des actes atroces sont commis par des coreligionnaires. Alors on garde le silence, on tourne la tête. Par exemple, nous savons pertinemment que la barbarie et les violences sexuelles perpétrées par des Palestiniens militants du Hamas en octobre 2023, avec toute l’humiliation et la destruction du corps féminin qu’ils ont engendré, ne correspondent en rien aux enseignements de l’islam. Nous savons également que les mariages de jeunes filles enlevées au Nigéria par Boko Haram comme celles du lycée Chibok en avril 2014 ne sont ni plus ni moins que des « viols halalisés » par les ravisseurs.Les crimes sexuels sur des femmes deviennent une stratégie de guerre à part entière depuis longtemps. Les belligérants de tous les continents utilisent cette stratégie, quelle que soit la confession religieuse dominante des pays en guerre, même lorsqu’il s’agit de guerre civile. Détruire une femme physiquement et mentalement, c’est détruire une famille, un tissu social.