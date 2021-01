L’éthique des imams : la responsabilité de l’ensemble des citoyens musulmans

Qu’une charte de valeurs pour un conseil des imams soit initiée avec l’État ou seulement par des membres des communautés musulmanes, elle ne peut être un texte laissant la porte ouverte à des prédateurs sexuels, psychologiques et spirituels. Pour cela, l’ensemble des musulmans doit se saisir du sujet. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas dans une société idyllique avec des imams, prédicateurs et prédicatrices, bien ancrés dans le 21e siècle.Tous n’anticipent pas et ne comprennent pas les défis actuels de la société auxquels les Français musulmans n’échappent pas. Tous ne se mobilisent pas et ne souhaitent pas se mobiliser sur des thématiques telles que l’égalité femmes-hommes, le combat contre les violences faites aux femmes, la santé mentale. Tous ne demeurent pas intransigeants face à toutes formes de discriminations à l’encontre de musulmans et de non-musulmans. Tous ne sont pas prêts à se former et à se rapprocher des organismes pour soutenir et appréhender aux mieux les préoccupations et problèmes auxquels font face leurs fidèles, jeunes et moins jeunes.En France, la plupart des imams feignent d’ignorer les sujets minant la société et les communautés musulmanes et ne souhaitent pas nécessairement en découdre.