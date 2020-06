Face à la négrophobie, les musulmans ne doivent pas se défiler

« racisme dans les communautés musulmanes »

« L'instauration de la justice sociale doit commencer dans nos foyers et nos communautés ; il nous faut défier nos propres préjugés et le manque apparent d'égalité dans nos organisations, nos institutions et au-delà »

Ils ont osé, osé organiser une discussion sur le sujet tabou du. Ils, ce sont les représentants du Conseil consultatif britannique regroupant des recteurs de mosquées et des imams, le MINAB (Mosques and Imams National Advisory Board)., a fait valoir l’organisation en juin, en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter.C’est osé parce qu’officiellement, le racisme n’existe pas dans les communautés musulmanes : nos textes sacrés prônent la justice et l’égalité entre les êtres humains. Officieusement, on sait ce qu’il en est. Alors on évite ce sujet.