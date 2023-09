Les musulmans sans enfant : discutons-enâ€‰!

À ce stade, on me parlerait de l’adoption. Oui bien sûr, l’adoption ! Seulement, tout le monde ne peut y avoir recours, tout le monde ne souhaite pas y recourir et tout le monde ne devrait pas y recourir. Le sujet de l’adoption en islam représente l’un des multiples thèmes liés aux personnes sans enfant qui devraient être abordés au sein des communautés musulmanes.Je pourrais citer le thème de la foi d’un couple après un parcours de PMA (procréation médicalement assistée) soldé par un échec, le devenir du couple sur les plans émotionnel et spirituel après un deuil périnatal, le choix, le désir de concevoir ou pas des enfants.Je pourrais aussi mentionner le regret maternel exprimé peu à peu depuis ces dernières années : des femmes vivent mal leur maternité ou se sont senties contraintes de devenir mères dans des sociétés où le seul statut respectable d’une femme est mère. Le regret maternel - qui ne signifie pas l’absence d’amour pour son enfant - ne se cantonne pas uniquement à la sphère non musulmane : des femmes musulmanes regrettent leur maternité, mais ne peuvent se résoudre à en parler ouvertement.On pourrait également évoquer des célibataires sans enfant qui voient avec peine leur chance d’être parent disparaitre pour diverses explications, des explications bien éloignées de l’attente d’une princesse ou d’un prince charmant.Les sujets et questions qui découlent du statut de personne sans enfant sont multiples et complexes tout comme les raisons d’être sans enfant.*****, auteure de « Noire et musulmane. Grandir dans la minorité », a été chercheuse bénévole à l’association Christian Muslim Forum.Du même auteur :