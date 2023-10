Palestine : une manif monstre de solidaritÃ© avec Gaza Ã  Londres

« Free Palestine »

« le droit et le devoir »

« des victimes »

Une impressionnante foule a défilé en plein centre de Londres, samedi 21 octobre, en soutien à la cause palestinienne. Plus de 100 000 personnes selon la police - jusqu'à 300 000 selon les organisateurs - ont réclamé la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, aujourd'hui étouffé par un siège total imposé après l'attaque sanglante du Hamas qui a fait quelque 1 400 morts dans le sud d'Israël. Un premier convoi humanitaire a été autorisé ce même jour à entrer dans l'enclave palestinienne via Rafah, à la frontière avec l'Egypte. Néanmoins, il ne comptait qu'une vingtaine de camions, largement insuffisants pour aider les quelque 2,4 millions d'habitants que compte Gaza, ont martelé avec force les agences de l'ONU et les ONG.Des milliers d'autres sympathisants à la cause palestinienne, munis pour beaucoup de drapeaux aux couleurs de la Palestine et de keffieh, ont aussi marché dans les rues à travers tout le Royaume-Uni. Aux cris de, ils ont plus globalement dénoncé la politique d'occupation et de colonisation mené par Israël depuis des décennies et qui maintient les Palestiniens dans une constante oppression.De son côté, le Premier ministre, Rishi Sunak, s'est rendu, jeudi 17 octobre, en Israël pour témoigner de son soutien indéfectible au Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui déclarant qu'il avaitd'assurer sa sécurité face au Hamas. Estimant que les Palestiniens sontdu mouvement islamiste considéré comme terroriste par le gouvernement britannique, son chef s'est déclaré favorable à l'ouverture d'un accès humanitaire pour Gaza. Il a aussi annoncé l'augmentation de l'aide aux Palestiniens de 10 millions de livres (11,5 millions d'euros) pour répondre à la crise.Alors que plus de 4 300 Gazaouis sont morts selon le dernier bilan dressé par les autorités locales, plusieurs grandes villes en Europe et aux Etats-Unis ont aussi été le théâtre, samedi 21 octobre, de grands rassemblements en faveur de la Palestine. A Sydney, en Australie, des milliers de manifestants - 15 000 selon les organisateurs - ont exigé l’arrêt immédiat des raids aériens et l'application du droit international.A l'appel du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, et avec le soutien de La France Insoumise (LFI), des milliers de personnes sont attendues, ce dimanche 22 octobre à Paris, pour une manifestation pro-palestinienne qui a été autorisée par la préfecture de police de Paris. Lire aussi :