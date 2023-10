Après son soutien affiché aux Palestiniens de Gaza, Karim Benzema va porter plainte contre Darmanin

« Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants »

Il ne fait pas bon d’afficher publiquement son soutien aux habitants de Gaza, plus encore pour une personnalité de la trempe de Karim Benzema., écrivait, dimanche 15 octobre, le Ballon d’Or, qui joue aujourd’hui pour le club saoudien Al-Ittihad. Pour Gérald Darmanin, dont l'ordre donné aux préfets d’interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France a été contesté devant le Conseil d'Etat, . En réaction, la sénatrice LR Valérie Boyer est allée plus loin en proposant de retirerle Ballon d’or, voire sa nationalité française, à Karim Benzema carCette grave accusation du ministre visant à discréditer la prise de position de l’attaquant français en solidarité avec les Palestiniens passe très mal. Ses détracteurs lui reprochent notamment de ne pas avoir condamné publiquement l'attaque du Hamas contre Israël. Appelé à étayer le présumé lienavec les Frères musulmans, le ministère de l’Intérieur lui reproche, en vrac, de refuser de chanter la Marseille lors de sélections en équipe de France, de faire duen affichant publiquement son appartenance à l’islam, un like à un post sur un post polémique du combattant UFC Khabib Nurmagomedov après la mort de Samuel Paty ou encore une photo prise avec un imam de Meaux qui avait fait l'objet d'une perquisition après l'assassinat du professeur.Selon l'entourage du ministre,L’attaquant français va porter plainte pouret, a annoncé sur RMC son avocat Me Hugues Vigier., a-t-il affirmé avec force., a appuyé dans un communiqué l’avocat, qui dénonce une énièmeLire aussi :