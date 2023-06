Ronaldo, Benzema : l’Arabie Saoudite, nouvelle terre d'accueil des footballeurs de légende sans Messi

« plus de dix joueurs dont beaucoup ont gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions »

Le sport est un excellent outil du soft power et l’Arabie Saoudite, qui compte le Qatar pour concurrent régional, entend l’utiliser pour devenir une nouvelle terre promise du tourisme et changer durablement son image. Le royaume semble ainsi devenir un lieu de retraite idéale pour des joueurs internationaux de légende en fin de carrière.Cristiano Ronaldo est le grand premier à y avoir succombé : la star portugaise est engagée depuis décembre 2022 avec Al Nassr, basé à Riyad. Le salaire mirobolant, un argument de poids : selon une source proche de son nouveau club à l’AFP, il touchera plus de 400 millions d'euros dont la moitié pour promouvoir la future candidature du royaume pour la Coupe du monde 2030.Karim Benzema vient de le rejoindre. C’est officiel depuis mardi 6 juin : l’attaquant du Real Madrid quitte le club qui l’a vu évoluer durant 14 saisons pour rejoindre durant trois saisons le club d’Al-Ittihad, basé à Jeddah. Il touchera un salaire de 100 millions d’euros net par an.L’Arabie Saoudite est décidemment prête à beaucoup pour attirer des stars, qui plus est des Ballon d’Or que sont déjà CR7 et KB9 . Et bientôt Lionel Messi ? Le septuple Ballon d'Or et champion du monde 2022 a été approché par Al-Hilal et se serait vu proposer un salaire annuel de – tenez-vous bien – 500 millions d'euros en cas d’engagement avec le club basé à Riyad. A ce stade, rien n’est sûr malgré son escapade en mai, sans autorisation du PSG, en Arabie Saoudite pour le compte de l’office du tourisme du pays. Oubliée l’arrivée flamboyante du « Messie » au PSG en août 2021 ; c’est sous les sifflets des supporters qu’il quitte le club parisien cette saison.*Le Croate Luka Modric a aussi été approché par la Saudi Pro League. Selon une source proche des négociations citée par l'AFP, ce sontqui sont en contact avec des clubs saoudiens pour qu'ils rejoignent leur championnat la saison prochaine. Figurent dans la liste les Français Hugo Lloris et N'Golo Kanté, les Espagnols Sergio Ramos, Jordi Alba et Sergio Busquets, l'Argentin Angel Di Maria et le Brésilien Roberto Firmino. Autant de grands noms qui pourraient appuyer de leur aura la candidature de l'Arabie Saoudite à l’organisation du Mondial 2030.Lionel Messi a annoncé qu'il va rejoindre l'Inter Miami. Il n'évoluera pas dans le championnat saoudien mais en Major League Soccer, aux États-Unis. En revanche, N'Golo Kanté, en fin de contrat avec Chelsea, rejoint Karim Benzema dans le club Al-Ittihad.Lire aussi :