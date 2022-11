Coupe du monde 2022 : les dix faits (et des inédits) à savoir avant le coup d’envoi du Mondial au Qatar

Sur le plan sportif, un autre fait inédit est à relever : la Coupe du monde masculine 2022 intègre pour la première fois des femmes arbitres aux matchs. Sur les 129 arbitres, six femmes ont été choisies pour la mission dont la Française Stéphanie Frappart, qui a notamment arbitré les finales de la Supercoupe d'Europe et du Mondial féminin en 2019.Pour cette compétition internationale, la FIFA va aussi faire appel à une technologie semi-automatique chargée de détecter les hors-jeu afin, rapporte L’Avenir, de faciliter et d’accélérer les décisions de l’arbitrage vidéo. Enfin, cette Coupe du monde entérine le passage de trois à cinq remplacements possibles par équipe et par match. Les sélectionneurs ont pu faire appel cette année à 26 joueurs, et non plus à 23.C’est surtout pour des raisons extrasportives que la Coupe du monde au Qatar fait aujourd’hui tant débat. Alors que l’émirat s’est vu attribuer l’organisation en 2010, c’est douze ans plus tard que les reproches font grand bruit sur les conditions de vie et de travail des personnes qui ont participé à la construction des stades, sur les droits humains au Qatar mais aussi, et c’est la première fois avec une telle ampleur, sur le coût écologique de l’événement. Au point où de nombreuses personnalités et organisations ont appelé au boycott du Mondial. Alors sera-t-il boudé ou la ferveur sera-t-elle au rendez-vous malgré tout ? A ce jour, Doha attend plus d’un million de visiteurs internationaux pour une fête que les organisateurs espèrent la plus réussie possible.Lire aussi :