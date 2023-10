Australie : les musulmans en campagne pour le oui Ã  la reconnaissance constitutionnelle des AborigÃ¨nes

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Monde Australie : les musulmans en campagne pour le oui à la reconnaissance constitutionnelle des Aborigènes Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 6 Octobre 2023 à 18:25

En Australie, la campagne pour le référendum du 14 octobre visant à donner une voix aux peuples aborigènes bat son plein. Les musulmans de l'île-continent, qui veulent compter dans le débat, font valoir leur position.



L’Australie organise, samedi 14 octobre, un référendum historique portant sur la création ou non d’un nouveau conseil, inscrit dans la Constitution, « la voix » aborigène. Cet organe sera amené à émettre des avis sur divers sujets les affectant auprès du Parlement et du gouvernement, aujourd’hui dirigé par le Premier ministre travailliste Anthony Albanese. Le « oui » amènera à une reconnaissance constitutionnelle des premiers habitants du territoire, les Premières Nations d’Australie.



C'est l’actuel chef du gouvernement qui porte la proposition, appelée « The Voice » ( « La Voix » ) et validée par le Sénat en juin dernier, afin de « rectifier l’exclusion historique des peuples autochtones des processus parlementaires » . Dans le camp du « oui » , on trouve le Conseil national des imams australiens (ANIC), qui appelle les musulmans de l’île-continent à voter en faveur de la création de l’organe. Ses mosquées ont même été appelées à consacrer leurs prêches du vendredi 6 octobre à ce sujet, en appuyant sur les principes de justice, de reconnaissance ainsi que sur l'importance d'apporter son soutien aux groupes marginalisés et d'être « un contributeur positif pour la société » .



C’est aussi ce jour que le Premier ministre australien a choisi pour se rendre dans la mosquée Lakemba, à Sydney. Connue sous le nom d’Ali Bin Abi Talib, la plus grande mosquée d’Australie est gérée par l’Association libanaise musulmane (LMA). « Ce que nous essayons de faire avec ce grand projet multiculturel australien, c'est de rassembler les gens dans l’harmonie, enrichis par la diversité de ce grand pays » , a déclaré Anthony Albanese face aux fidèles musulmans une fois le sermon de l'imam terminé.

Un « oui » à la justice et à l’équité pour l’ANIC « Plus qu’un référendum, c’est une opportunité pour les Australiens d’écrire l’histoire. Le "oui" reconnaîtra la longue histoire des relations entre les Autochtones et cette terre et instaurera aussi une solution concrète pour obtenir de meilleurs résultats en faveur des peuples des Premières Nations » , fait savoir l’ANIC dans une déclaration parue le 22 septembre.



« The Voice contribuera à façonner un avenir positif pour tous les Australiens, et les musulmans australiens doivent faire partie de cet important changement », appuie l’organisation, qui exhorte à voter « oui » en soutien à « leurs frères et sœurs des Premières Nations » et « à ne pas se laisser tromper par la désinformation » autour du projet. Avant de conclure : « Les Australiens musulmans disent OUI à la reconnaissance, à la justice et à l’équité pour les peuples des Premières Nations. Les Australiens musulmans disent OUI à l’établissement de The Voice pour les peuples des Premières Nations. »



Les musulmans représentent 3,2 % de la population australienne, soit environ 813 000 personnes selon les statistiques tirés du recensement de 2021. Les Aborigènes comptent également pour 3,2 % de la population.