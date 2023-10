Australie : le non victorieux au rÃ©fÃ©rendum sur la reconnaissance des droits des AborigÃ¨nes

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Australie : le non victorieux au référendum sur la reconnaissance des droits des Aborigènes Rédigé par Lina Farelli | Lundi 16 Octobre 2023 à 12:35





« non » après une campagne qui a connu une vaste vague de désinformation qui est principalement du fait de groupes ultra-conservateurs et d’extrême droite.



L’échec est patent pour le gouvernement australien. Celui-ci, dirigé par le Premier ministre travailliste Anthony Albanese, a milité pour la création du conseil consultatif « The Voice » aux côtés de plusieurs communautés minoritaires en Australie « rectifier l’exclusion historique des peuples autochtones des processus parlementaires ».



Le Parti libéral d'Australie, le principal parti d'opposition, a salué le résultat. Du côté des partisans du « non » qui culmine à 60 % selon le dernier décompte, la création de The Voice aurait divisé les Australiens selon des critères raciaux sans pour autant changer la vie des Aborigènes.



« Ce moment de désaccord ne nous définit pas et il ne nous divisera pas. Nous ne sommes pas des tenants du "oui" ou des tenants du "non", nous sommes tous Australiens et c’est ensemble, en tant qu’Australiens, que nous devons amener notre pays au-delà de ce débat, sans oublier pourquoi nous l’avons eu en premier lieu » , a déclaré le Premier ministre. « Trop souvent dans la vie de notre nation, le désavantage auquel sont confrontés les Aborigènes a été relégué à la marge. Ce référendum et mon gouvernement les ont placé au centre. »



Les Aborigènes ont, quant à eux, fait valoir leur peine. Des leaders ont appelé à « une semaine de silence » pour « faire le deuil et de réfléchir profondément aux conséquences de ce résultat » .



Lire aussi :

