Etats-Unis : un enfant assassinÃ© sur fond de haine islamophobe et anti-palestinienne

« acte de haine horrible ». « En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes d’intolérance et de haine. J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine. Nous devons être sans équivoque »

« pour y chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix. »

« Prendre la vie d’un enfant de six ans au nom de l’intolérance n’est rien de moins qu’un acte maléfique

Chaque habitant de l’Illinois – y compris nos voisins musulmans, juifs et palestiniens – mérite de vivre à l’abri de la menace d’un tel mal. »

Les parents du garçonnet, originaires de Cisjordanie, sont arrivés aux Etats-Unis 12 et 9 ans plus tôt. Wadea Al-Fayoume, né sur le sol américain, venait récemment de fêter son sixième anniversaire.Soutien inconditionnel d'Israël, Joe Biden a dénoncé, dimanche 15 octobre, un, a martelé le président américain, ajoutant que cette famille palestinienne musulmane était venue en Amérique, a réagi le gouverneur de l'Illinois, Jay Robert Pritzker, dans un communiqué.Ces derniers jours, les organisations musulmanes et juives à travers les Etats-Unis ont signalé une forte augmentation d'agressions et de discours de haine aussi bien islamophobes qu'antisémites. Face à la résurgence brutale du conflit israélo-palestinien sur la scène politique internationale, le FBI a également exprimé ses inquiétudes face à la montée des menaces et a appelé les services de police et les autorités fédérales à faire preuve d'une extrême vigilance.