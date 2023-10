Cannet : un sexagÃ©naire maghrÃ©bin frappÃ©, une agression Â« au mobile raciste Ã©vident Â» dÃ©noncÃ©e

« deux agresseurs visiblement d'origine juive »

Un sexagénaire d’origine maghrébine a violemment été pris à partie, samedi 14 octobre, au Cannet (Alpes-Maritimes), par deux individus. Ces derniers ont frappé l’homme à coups de poing et à l'aide d'un marteau. Un agresseur a été arrêté après les faits tandis que son complice a pris la fuite. La victime, qui a porté plainte contre ses agresseurs, déclare avoir été la cible d’insultes racistes par, selon le cabinet de Me Sefen Guez Guez qui a été saisi de l’affaire.Dans un communiqué en date du dimanche 15 octobre, l’avocat au barreau de Nice dénonce une agression, assure-t-il. Ils auraient notamment prononcé :, affirme Me Sefen Guez Guez.Bien que les circonstances exactes de l'agression restent encore à déterminer, les faits seraient néanmoins liés à, a indiqué une source policière à BFM TV. L'un des agresseurs connaissait notamment la victime qui serait elle-même intervenue dans une rixe familiale selon le parquet. Une enquête a été ouverte et confiée à la police de Cannes.Lire aussi :