IsraÃ«l/Gaza : des soutiens massifs Ã  la Palestine Ã  Paris malgrÃ© l'interdiction de manifester

« Une interdiction générale et absolue méconnaît totalement plusieurs libertés publiques, dont le droit de manifester. Elle s’inscrit dans un contexte de politisation de l’ordre public, là où l’État devrait garantir toutes les expressions de solidarité »

Une semaine après l'attaque du Hamas qui a tué quelque 1 300 Israéliens, le bilan humain dans la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne, s'alourdit à plus de 2 200 morts, très largement des civils.C'est dans ce contexte que plusieurs centaines de personnes ont de nouveau bravé, samedi 14 octobre à Paris, l'interdiction de manifester en faveur de la cause palestinienne. Ils se sont rassemblés dans la capitale pour dénoncer le sort des Palestiniens, particulièrement ceux de Gaza aujourd'hui pilonnée par l'armée israélienne. A l'issue de la manifestation parisienne, la préfecture de police a annoncé 19 interpellations et 752 verbalisations.La France est le seul pays d'Europe occidentale à interdire systématiquement les manifestations pro-palestiniennes en invoquant des risques de troubles à l'ordre public., a indiqué à l’AFP Me Vincent Brengarth, un des avocats de l’association Comité Action Palestine, qui conteste les interdictions devant les tribunaux.En Allemagne, des interdictions ont été prononcées dans plusieurs régions mais pas partout sur le territoire. Ailleurs sur le Vieux continent, elles sont globalement autorisées et se déroulent sans accroc comme au Royaume-Uni, où des dizaines de milliers de personnes ont fait valoir, samedi 14 octobre, leur soutien à la Palestine.