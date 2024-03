Psycho Fadia : « J’ai peur de briser mes enfants et de rester seule » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 30 Mars 2024 à 08:30





Je souhaite faire part de mon histoire et mes interrogations, en espérant recevoir de l’aide de votre part. Je suis mariée depuis plus de 15 ans, avec trois enfants en bas âge. La première année de mariage a été très compliquée pour moi. Mon mari, après notre installation, est devenu un homme très colérique. J’ai souhaité le quitter à ce moment de notre vie de couple, je ne me voyais pas vivre avec un homme avec cette personnalité. Lorsque je lui ai annoncé, il m’a demandé d’être patiente et qu’il changerait, qu’il redeviendrait l’homme que j’ai connu, que j’ai aimé doux et attentionné. Les années ont passé.



Après la naissance de mes enfants, il a commencé à devenir très distant ; il n’aime pas la vie de famille, le quotidien, l’ennui… Les obligations familiales ne lui conviennent pas. Il s’absente des jours entiers pour gérer son entreprise qui lui prend tout son temps, me laissant seule pour gérer notre famille, notre maison et mon travail.



Je craque, je lui explique qu’il me demande l’impossible, « de vivre comme une maman solo la semaine » et de supporter sa mauvaise humeur le week-end. Il me demande de patienter jusqu’au jour où je lui annonce que je le quitte. Je demande le divorce, cette vie ne me convient plus.



Il cesse du jour au lendemain son activité. Il ne travaille plus du tout, je subviens aux besoins de notre famille quasi seule, il ne dispose que d’une rente pour payer notre loyer. J’ai l’impression qu’il me le fait payer. Nous avons des difficultés financières et il lâche parfois cette petite phrase : « Avant, on n’avait pas ces problèmes, tout est de ta faute. » Il m’insulte, devient agressif verbalement. Je continue de tout gérer seule, je n’en peux plus, je regrette de ne pas être partie la première fois. Dois-je partir maintenant ? J’ai peur de briser mes enfants de ne pas être capable d’être seule. Je vous remercie pour votre aide.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste



Hélas, votre histoire est celle de nombreuses femmes. Il vous suffirait de lire



La vraie question qui se pose à vous aujourd’hui, c’est pourquoi vous craignez tellement de vivre seule. Y a-t-il là une dépendance affective ? Un manque de confiance en vous ? Et pourtant vous assurez financièrement.



Le fait que votre mari veuille se venger en ne faisant plus rien est très choquant, c’est totalement immature. Il met en danger l’équilibre de chacun des membres de sa famille. Triste, vraiment triste, et je comprends qui vous ayez envie d’être accompagnée plus intelligemment. Vous devriez réfléchir à votre peur, la travailler avec un professionnel de la relation pour redécouvrir votre autonomie et… le respect de vous-même.



Chère Fadia,

Hélas, votre histoire est celle de nombreuses femmes. Il vous suffirait de lire notre rubrique pour vous en apercevoir. C'est vrai, vous vous êtes alarmée dès le début, il a fait des promesses et ne les a pas tenues. Pourquoi ? Parce que personne ne peut changer sans un travail personnel acharné sur soi-même, et votre mari semble avoir voulu fuir ses responsabilités de père. Se remettre en cause tout seul, comprendre ce qui ne fonctionne pas chez soi dans notre rapport avec les autres, cela nécessite vraiment d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice spécialisé-e dans l'accompagnement psychologique. Et en effet, votre intuition vous a prévenue, mais vous avez voulu y croire.

La vraie question qui se pose à vous aujourd'hui, c'est pourquoi vous craignez tellement de vivre seule. Y a-t-il là une dépendance affective ? Un manque de confiance en vous ? Et pourtant vous assurez financièrement.

Le fait que votre mari veuille se venger en ne faisant plus rien est très choquant, c'est totalement immature. Il met en danger l'équilibre de chacun des membres de sa famille. Triste, vraiment triste, et je comprends qui vous ayez envie d'être accompagnée plus intelligemment. Vous devriez réfléchir à votre peur, la travailler avec un professionnel de la relation pour redécouvrir votre autonomie et… le respect de vous-même.

